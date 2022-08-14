وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحدـ إن أولوية روسيا خلال الأسبوع الماضي، كانت على الأرجح، إعادة توجيه الوحدات لتعزيز عملياتها في جنوب أوكرانيا.

وأوضحت الاستخبارات البريطانية في بيان لها، أن القوات المدعومة من روسيا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في دونباس، واصلت محاولة شن هجمات شمالي مدينة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها الاستخباراتية اليومية على تويتر إن القتال العنيف ركز على قرية بيسكي، بالقرب من موقع مطار دونيتسك.

وذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية أمس السبت أن "القتال الضاري" مستمر في بيسكي وهي قرية بشرق البلاد قالت روسيا في وقت سابق إنها تسيطر عليها بالكامل.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تحاول اختراق تحصينات قواتها على عدة محاور في مقاطعة دونيتسك وسط اشتباكات وقصف مدفعي مكثف. وتسعى القوات الروسية لحسم معركة دونيتسك بعد إعلان سيطرتها الكاملة على مقاطعة لوغانسك شرقي البلاد.

في الأثناء قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة عشر آخرون في قصف روسي استهدف مدينتَي كراماتورسك وزابوريجيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال حاكم منطقة دونيتسك إن الهجوم على كراماتورسك أسفر عن مقتل مدنيين وجرح 13 آخرين.

من جانبه أعلن مسؤول محلي في زابوريجيا عن مقتل امرأة في غارات روسية أدت أيضًا إلى إصابة شخصين.