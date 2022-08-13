وذكر جيسون شميدت، المدعي العام بالمقاطعة، في بيان، أنه وجه تهمتي الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية لمطر البالغ من العمر 24 عاما والمقيم في فيرفيو بولاية نيوجيرسي، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وأضاف شميدت أن جهات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية، بما في ذلك السلطات في نيوجيرزي، تعمل على فهم كيف خطط وأعد مطر للهجوم ومن ثم تحديد ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات إضافية.

ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كان مطر، الذي اشترى تذكرة لحضور الحدث في معهد تشوتاكوا بغرب نيويورك، يتمتع بتمثيل قانوني.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي نيويورك" أن مراجعة أولية أجرتها أجهزة إنفاذ القانون لحسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن لديه ميولات متطرفة وأبدى تعاطفه مع الحرس الثوري الإيراني.

وأفادت الشبكة، في تقريرها، بأن مطر وُلد في كاليفورنيا وانتقل في الآونة الأخيرة إلى نيوجيرسي، مضيفة أن قوات الأمن عثرت معه على رخصة قيادة مزورة.

وأشارت إلى أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ذهبوا مساء أمس الجمعة إلى آخر عنوان مدرج له في فيرفيو.

وقالت الشرطة أمس الجمعة إنها لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم على رشدي (75 عاما). ووقع الهجوم بينما كان يتم تقديم رشدي لإلقاء محاضرة عن حرية الإبداع أمام مئات الحاضرين في معهد تشوتاكوا في نيويورك، حين هرع رجل صوب المنصة وسدد عدة طعنات للكاتب الذي رُصدت مكافأة منذ عام 1989 لمن يُجهز عليه.