وحوالي الساعة 11 صباحًا، اقتحم رجل مشتبه به المنصة في مؤسسة شوتاكوا وهاجم سلمان رشدي وأحد المحاورين، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الإدارة.

وقالت شرطة الولاية إن "رشدي أصيب على ما يبدو بطعنة في رقبته وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى بالمنطقة. ولم تعرف حالته بعد".

وعانى المكلف بإدارة المداخلة إصابة طفيفة في الرأس، بحسب المسؤولين.

وقامت عناصر الأمن المكلفة بالحدث باحتجاز المشتبه به على الفور. ولم يتم الإفراج عن اسمه.