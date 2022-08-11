وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيساعدها على الدفاع عن نفسها في مواجهة المدفعية الروسية الثقيلة.

وتابع في بيان "هذه الدفعة الأحدث من الدعم العسكري ستمكن القوات المسلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع في مواجهة العدوان الروسي والاستخدام العشوائي للمدفعية طويلة المدى".

وأضاف "دعمنا المتواصل يبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا والمجتمع الدولي لا يزالان يعارضان هذه الحرب غير الشرعية وسيتحدان ويوفران مساعدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع ضد غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن"، وفقما نقلت "رويترز".

وكانت بريطانيا قد قالت في مايو الماضي، إنها ستقدم 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.60 مليار دولار) إضافية، في شكل دعم عسكري ومساعدات إلى أوكرانيا.

وأرسلت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وبحسب الحكومة البريطانية فإن تعهداتها العسكرية لأوكرانيا تمثل أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، رغم أنها لم تذكر تفاصيل تلك الحسابات.