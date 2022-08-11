وقال مسؤول بالجيش الهندي لرويترز إن الهجوم في منطقة راجوري بالإقليم ذي الأغلبية المسلمة وقع في الساعات الأولى من الخميس، وتم تطويق المنطقة المحيطة بالموقع بعد ذلك بينما أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "قتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان في الهجوم. غير أن القوات ردت بالرصاص وقتلت اثنين من المسلحين".

ووقع الهجوم بعد أيام قليلة من الذكرى الثالثة لإلغاء الحكومة الهندية للحكم الذاتي الدستوري لكشمير، ويأتي بين تاريخين مهمين، حيث من المقرر أن تحتفل الهند بالذكرى الخامسة والسبعين يوم الاثنين لاستقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني.