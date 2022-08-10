وقال خفر السواحل إنه بحلول الصباح الباكر، تم إنقاذ 29 شخصًا، جميعهم رجال، من البحر على بعد 33 ميلاً بحريًا (38 ميلاً، 61 كيلومترًا) شرق جنوب شرق كارباثوس، وهي جزيرة تقع في الجنوب الشرقي بين رودس وكريت.

تم انتشال اثنين من الذين تم إنقاذهم من البحر بواسطة مروحية تابعة للقوات الجوية، وتم نقلهم جوا إلى كارباثوس، بينما تم نقل الـ 27 الآخرين بواسطة سفينة ناقلة مارة وتم نقلهم إلى جزيرة كوس.

قال خفر السواحل إن الناجين من أفغانستان والعراق وإيران، وقالوا للسلطات إنه كان هناك ما يقرب من 60 إلى 80 شخصًا على متن السفينة عندما غرقت. ولم يتم العثور على ناجين آخرين بعد ظهر الأربعاء، على الرغم من استمرار جهود البحث.

وذكر من تم إنقاذهم أن القارب أبحر من منطقة أنطاليا على الساحل الجنوبي لتركيا وكان متوجها إلى إيطاليا عندما واجه مشاكل أثناء الليل.

تسببت الرياح القوية والأمواج الشديدة في المنطقة في تعقيد جهود البحث والإنقاذ، فيما شاركت في العملية بعد ظهر الأربعاء مروحية تابعة للقوات الجوية وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وثلاث سفن تجارية.