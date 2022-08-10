وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها الاستخباراتية اليومية على تويتر أن هذه الوحدة، التي يطلق عليها اسم "الفيلق الثالث"، مقرها مدينة مولينو شرقي العاصمة موسكو.



وأضافت الوزارة أن القادة الروس ما زالوا يواجهون "تضاربا في أولويات العمليات" لتعزيز هجومهم في منطقة دونباس الشرقية، فضلا عن تعزيز الدفاعات للتصدي للهجمات المضادة الأوكرانية في الجنوب، حسبما نقلت "رويترز".

قتلى في قصف روسي

وقال فالنتين ريزنيتشنكو، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا، الأربعاء، إن 13 شخصا قتلوا في قصف روسي على المنطقة الليلة الماضية.

وقدّر ريزنيتشنكو في البداية عدد القتلى عند 21 منهم 11 قتلوا في منطقة نيكوبول وعشرة في بلدة مارجانيتس، لكنه قال في رسالة لاحقة على تطبيق تلغرام أن 13 هو العدد الإجمالي، دون توضيح للتفاصيل الأولية غير الصحيحة.

انفجارات في القرم

لقي شخص حتفه يوم الثلاثاء عندما تعرضت قاعدة جوية روسية بالقرب من منتجعات في شبه جزيرة القرم لسلسلة انفجارات قالت موسكو إنها ناجمة عن ذخيرة مخزنة وليس نتيجة أي هجوم.

وقال شهود إنهم سمعوا ما لا يقل عن 12 انفجارا من قاعدة ساكي الجوية بالقرب من نوفوفيدوريفكا على الساحل الغربي لشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 واستخدمتها في فبراير كإحدى منصات الانطلاق لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية على أن "انفجار العديد من مخازن ذخيرة الطائرات" تسبب في وقوع انفجار، مضيفة أنه لم يقع أي هجوم ولم تتضرر معدات الطيران.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية الرئيسية عن مصدر في الوزارة لم تذكر اسمه قوله إن "عدم الالتزام بمتطلبات السلامة من الحرائق هو السبب الرئيسي لانفجار عدة مخازن ذخيرة في مطار ساكي".