فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تدمير ما يصل إلى 300 صاروخ مخصصة لراجمات الصواريخ الأميركية "هيمارس"، بحسب ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، إن الأسلحة البحرية فائقة الدقة بعيدة المدى قصفت مستودع ذخيرة كبيرا بالقرب من قرية "أومان" بمنطقة تشيركاسي، حيث تم تدمير أكثر من 300 صاروخ لأنظمة راجمات الصواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة لمدافع الهاوتزر الأميركية من طراز M777.

وأضاف كوناشينكوف أنه نتيجة للعمليات الهجومية النشطة من قبل القوات المسلحة الروسية، فقد فقدت الكتيبة الميكانيكية الثانية من اللواء الآلي 14 قدرتها القتالية، بعد أن فقدت أكثر من 340 عنصرا بين قتيل وجريح، فيما غادر باقي الأفراد مواقعهم بشكل عشوائي.

كذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "ميغ-29" في منطقة قرية "توريتسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي عدد الطائرات الأوكرانية المقاتلة التي تم إسقاطها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بلغ 264 طائرة.

من ناحية ثانية، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن السيطرة على مصنع "كناوف" في مدينة سوليدار شمال شرقي باخموت في دونيتسك.

وقال قديروف إن "العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس تسير كالمعتاد"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف أن "قوات أحمد الخاصة وقوات الفيلق الثاني في جمهورية لوغانسك نجحت في تطهير المناطق التي تسيطر عليها جماعة (ستيبان) بانديرا". النازية، مشيرا إلى أن "القوات المتحالفة سيطرت على مصنع كناوف في مدينة سوليدار".