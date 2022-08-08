وقال الجهاز في بيان إن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أحبطت مؤامرة "وكالة المخابرات العسكرية الروسية" لاستخدام مجموعة تخريبية لتنفيذ ثلاث عمليات قتل استهدفت إحداها ناشطا أوكرانيا بارزا.

ولم يتسن التحقق من هذه التقارير من مصادر مستقلة.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من موسكو أو وسائل الإعلام الرسمية الروسية على البيان الأوكراني.

وغزت روسيا أوكرانيا يوم 24 فبراير وتخضع عمليات تأمين كبار المسؤولين في البلاد لإجراءات مشددة للغاية.