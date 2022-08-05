وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الخميس، إن "محادثات إيران النووية اكتملت تقريبا"، قبل أن يشير إلى أن "الوقت ينفد أمام إيران لقبول الاتفاق".

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا مع اجتماع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، الخميس، مع إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقللت كل من طهران وواشنطن من احتمال حدوث انفراجة في جولة المحادثات، في الوقت الذي حذر فيه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من عدم وجود مساحة لمزيد من التنازلات الكبيرة.

وقبل المحادثات، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، على "تويتر"، إن توقعات الولايات المتحدة ليست عالية تجاه محادثات الاتفاق النووي التي ستجرى هذا الأسبوع في فيينا.

وأضاف: "الولايات المتحدة مستعدة لبذل جهد بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق، وسيتضح قريبا ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك".