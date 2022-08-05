وكانت السلطات في آيسلندا قالت، الأربعاء، إن بركان جبل فاجرادالسفيال الذي يبعد عن العاصمة ريكيافيك 40 كيلومترا ثار .

وأظهرت مقاطع الفيديو الجديدة الحمم البركانية "اللافا" الحمراء اللون وهي تتدفق مثل المياه السريعة الجيران في النهر، وعلاوة على أعمدة الدخان التي تصاعدت في السماء.

وقالت إدارة الحماية المدنية والطوارئ في بيان إنه يتعين على السياح والمقيمين تجنب المنطقة بسبب الغازات السامة، رغم عدم وجود خطر فوري بوقوع أضرار بالبنية التحتية الحيوية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "في الوقت الحالي، لا توجد اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى أيسلندا ولا تزال ممرات الطيران الدولية مفتوحة".

وشبه جزيرة ريكيانيس بقعة بركانية وزلزالية نشطة، وحدث الثوران على بعد 25 كيلومترا فقط من ريكيافيك و 15 كيلومترا من مطار البلاد الدولي.

يذكر أن هذا البركان شهد العام الماضي ثورانا استمر 6 أشهر.