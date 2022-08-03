وألحق الحريق، الذي وقع في مستودع تابع لشركة أوزون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، أضرارا بمساحة بلغت 50 ألف متر مربع.

وقال مسؤولو الطوارئ إن شخصا توفي جراء الحريق، بينما قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن شخصين آخرين في عداد المفقودين.

وتصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المنطقة القريبة من بلدة استرا شمال غرب موسكو.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن 150 من رجال الإطفاء وثلاث مروحيات إطفاء يشاركون في جهود إخماد النيران.

ولم تذكر السلطات سبب اندلاع الحريق، لكن وكالة "ريا- نوفوستي" للأنباء، ذكرت أن المحققين ينظرون إلى الحرق العمد باعتباره السبب الأكثر ترجيحا.