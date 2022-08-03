وقال الجيش الأذربيجاني إنه شن عملية اطلق عليها اسم "انتقام" ردا على "التحركات الإرهابية غير المشروعة للمجموعات الأرمنية المسلحة في أراضي أذربيجان".

وفي تجدد للتوترات التي تكاد لا تخبو بين الطرفين، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان لها، إن "نيرانا كثيفة استهدفت صباح الأربعاء مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة لاتشين، وهي منطقة عازلة بين الحدود الأرمنية وناغورني قره باغ".

وأضاف البيان أن مجندا أذربيجانيا قتل بنيران أطلقتها "تشكيلات عسكرية أرمنية غير شرعية"، بحسب تعبيره.

فيما أعلن الجانب الأرميني عن مقتل أحد جنوده، وإصابة ثمانية آخرين، في هجوم نفذته طائرة مسيرة أذربيجانية بعد ظهر اليوم.

وفي نوفمبر 2020، وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة روسية، وضع حدا لحرب استمرّت ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي.

وأوقع النزاع أكثر من 6500 قتيل، وانتهى بهزيمة قاسية تكبدتها أرمينيا التي أجبرت على التنازل لأذربيجان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.

وكانت منطقة ناغورني قره باغ الجبلية التي يقطنها بشكل أساسي الأرمن، أعلنت انفصالها عن أذربيجان إثر تفكك الاتحاد السوفياتي، ما أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينات تسببت في مقتل 30 ألف شخص وشردت مئات الآلاف.