وأوضحت الوزارة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه "باكتمال عملية التفتيش التي استغرقت أقل من ساعة ونصف، ستتمكن السفينة من عبور مضيق البوسفور للتوجه إلى لبنان".

وستتجه سفينة الشحن إلى ميناء طرابلس، شمال لبنان، عبر مضيق البوسفور الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة بين الجزء الأوروبي والآسيوي من اسطنبول، ثم من مرمرة إلى البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق الدردنيل.

وهذه الشحنة البالغة 26 ألف طن من الذرة هي الأولى التي تخرج من ميناء أوديسا الأوكراني، بموجب الاتفاق الذي وقّع في 22 يوليو في اسطنبول بين أوكرانيا وروسيا بوساطة تركيا وبرعاية الأمم المتحدة.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا يسمح للثانية باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود، والذي تعطل مع اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الاثنين، إن السفينة "رازوني" تحمل 26 ألف طن من الذرة وستتجه إلى لبنان.

وأوضح كوبراكوف، في بيان منفصل أصدرته وزارته، أن "فتح الموانئ سيوفرما لا يقل عن مليار دولار إيرادات بالنقد الأجنبي للاقتصاد، وفرصة للقطاع الزراعي للتخطيط لموسم الزراعة العام المقبل".

وأضاف كوبراكوف أن "هناك 16 سفينة أخرى تنتظر دورها بالفعل في موانئ أوديسا".