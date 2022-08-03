وقال وانغ على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في بنوم بنه: "هذه مهزلة خالصة، الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى بالديموقراطية، سيُعاقب الذين يسيئون للصين حتماً".

وفي سياق نيتها معاقبة المسيئين فعلا، أعلنت الصين، في وقت سابق، الأربعاء، فرض عقوبات اقتصادية على تايوان.

وعلقت إدارة الجمارك الصينية، استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة.

وأكدت أنها رصدت "مرارا" نوعا من الطفيليات الضارة على ثمار الحمضيات وسجلت مستويات مفرطة من مبيدات الحشرات.

كما أعلنت وزارة التجارة من جانبها، "تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان اعتبارا من الأربعاء، دون إبداء أي تفسير، وفقا لفرانس برس.

وكانت زيارة بيلوسي، أعلى مسؤولة أميركية تزور تايبيه منذ ربع قرن، قد أثارت غضب السلطات الصينية التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءًا من الصين.