وأشارت المخابرات البريطانية إلى أن روسيا "قد تعيد نشر عدد كبير من قواتها من قطاع دونباس الشمالي إلى جنوب أوكرانيا".

معركة الشرق الأوكراني

وعن المعركة في شرق أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير استخباراتي، يوم الجمعة، إنه من المحتمل أن تكون مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة قد تم تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في الشرق.

ورجح تقرير وزارة الدفاع البريطانية أن يكون تكليف موسكو لمجموعة "فاغنر" بمهمات قتالية في أوكرانيا، عائدا إلى "النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية".

وذكرت بريطانيا في نشرة مخابراتية دورية على تويتر أن "هذا تغيير كبير عن التكليف السابق للجماعة منذ عام 2015، عندما كانت تضطلع عادة بمهام مختلفة عن الأنشطة العسكرية الروسية المنتظمة العلنية والواسعة النطاق".

وبينت أن "من غير المرجح أن تكون قوات فاغنر كافية لإحداث فرق كبير في مسار العملية العسكرية الروسية".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في مارس الماضي، أن مرتزقة من "فاغنر" ينتشرون في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنه وفقا لتقديراتها فإن ما يزيد عن ألف مقاتل من هذه المجموعة، يمكن أن يشاركوا في القتال ضدّ القوات الأوكرانية.

وتأسست "فاغنر" في عام 2014 على يد ديمتري أوتكين، العميد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، وظهرت لأول مرة شرقي أوكرانيا، علما أن موسكو أكدت عدم ارتباطها بها رسميا.

وتقدر تحقيقات صحفية روسية عدد المنضمين لـ"فاغنر" بين 3500 و5 آلاف مقاتل، بعضهم من دول الاتحاد السوفيتي السابق.