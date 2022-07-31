وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت بيربوك إن ألمانيا تؤيد التزام تركيا بدمج ودعم المهاجرين الذين طلبوا اللجوء في البلاد.

كما أشادت بالطريقة التي ترحب بها تركيا باللاجئين، قائلة: "الأشخاص الذين يفرون إلى تركيا لا يتم الاعتناء بهم فحسب، بل يتم دمجهم (في المجتمع) أيضا. فالأطفال لا يتمتعون فحسب بفرصة تعلم اللغة، بل أيضا بالاستمتاع واللعب مع الأطفال المحليين".

وتأتي تصريحاتها في أعقاب اجتماع يوم الجمعة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وبدا التوتر خلال مؤتمر صحفي حيث تبادل الطرفان الشكاوى.

وتأتي زيارة بيربوك لتركيا واجتماعها مع تشاوش أوغلو بعد إجرائها محادثات مع مسؤولين في اليونان، حيث انتقدت الوزيرة الألمانية تركيا بسبب تنازعها سيادة اليونان على جزر بالقرب من ساحلها.

كما حثت بيربوك اليونان على التأكد من وقف أي عمليات تصد غير قانونية للمهاجرين على الحدود.

من جانبه دعا وزير الخارجية التركي ألمانيا إلى أن تكون "وسيطا نزيها"، وألا تقف دائما في صف أثينا في النزاعات بين تركيا واليونان.

كما التقت الوزيرة الألمانية بلاجئين في العاصمة التركية.

يشار إلى أن تركيا تستضيف نحو 3.7 ملايين سوري فروا من الحرب في بلادهم.