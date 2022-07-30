ففي إفادته الصحفية اليوم السبت، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إن أسلحة جوية عالية الدقة "دمرت مساء يوم الخميس 28 يوليو، قطارا عسكريا في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف كوناشينكوف أن القطار كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت أن الضربة "أسفرت عن مقتل أكثر من 140 قوميا وإصابة نحو 250 آخرين".

بالإضافة إلى هؤلاء قتل 110 مسلحين من القوميين الأوكرانيين في ضربات للقوات الفضائية الروسية على أنحاء متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا، وفقا لما أعلنه كوناشينكوف.

وعلى الصعيد ذاته، استهدفت القوات الروسية، بواسطة صواريخ إسكندر، نقطة انتشار مؤقتة للكتيبة القومية المتطرفة "كراكن" وتم القضاء على 30 نازيا، بحسب ما ذكرت سبوتنيك.

وفي منطقة أرتيوموفسك، أصيبت نقطة الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر 50 جنديا.

وأضاف كوناشينكوف: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 قرب منطقة كريفوي روك، وأسقطت وسائط الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية حملت، اليوم السبت، الولايات المتحدة وأوكرانيا مسؤولية مقتل وإصابة 193 أسيرا من أسرى الحرب الأوكرانيين، في إشارة للضربة الصاروخية التي استهدفت مركز الاحتجاز في يلينوفكا، أمس الجمعة.

وقالت الوزارة إن القصف الذي استهدف مركز الاحتجاز أمس الجمعة 29 يوليو، تم بواسطة صواريخ هيمارس الأميركية مشيرة، في إحصائية محدثة، إلى مقتل 50 أسير حرب أوكرانيا وإصابة 73 آخرين بجروح خطيرة، تم نقلهم إلى مراكز علاجية طبية.