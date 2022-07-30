وقالت وزارة الصحة الإسبانية في تقرير: "من بين 3750 مريضا.. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان"، من دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية.

وذكرت أن المتوفين "شابان"، مؤكدة إجراء تحاليل لجمع مزيد من "المعلومات الوبائية" بشأن الحالتين.

وكشف مركز تنسيق الطوارئ والتنبيه التابع لوزارة الصحة أن 4298 شخصا أصيبوا في إسبانيا بجدري القردة، مما يجعلها من أكثر دول العالم تضررًا.

بدورها، أبلغت البرازيل أيضا عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة الجمعة.

وهي أولى الوفيات المسجلة خارج إفريقيا، حيث يتوطن الفيروس الذي اكتُشف لأول مرة في عام 1970.

ومن غير الواضح ما إذا كان جدري القردة تسبب في أي من الوفيات الثلاث، إذ قالت السلطات البرازيلية إن المتوفى كان يعاني من أمراض أخرى خطيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الوباء حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى إنذار لديها.

وسُجلت معظم الإصابات في أوروبا، التي تعد 70 في المئة من الحالات الجديدة المسجلة منذ أوائل مايو، وفقا لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.