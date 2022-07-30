أظهرت أوراق محكمة أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أقام دعوى قضائية مضادة للقضية التي رفعتها شركة تويتر لإلزامه بإتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.

وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية قالت في وقت سابق من الجمعة، إن محاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر وتستمر 5 أيام للنظر في الدعوى التي رفعتها منصة التواصل الاجتماعي ضد أغنى شخص في العالم.

وكان موقع التدوين المصغر "تويتر" قد تمكن من كسب الجولة الأولى من النزاع القضائي مع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على خلفية إعلان الأخير إلغاء صفقة شراء الموقع، التي وصلت إلى 44 مليار دولار.

وقال قاض في محكمة بولاية ديلاوير الأميركية إن هناك "سحابة من عدم اليقين"، بشأن صفقة تويتر، معلنا في الوقت نفسه قبول حجة الموقع التي تقول إن التأخير سيلحق أضرارا بأعماله.

ويسعى تويتر، الذي رفع دعوى قضائية على ماسك لإجباره على إتمام صفقة الاستحواذ.

واتهام محام يمثل تويتر في المحاكمة" ماسك بـ"محاولة تخريب" الموقع، مؤكدا أنه "يبذل قصارى جهده لتعطيل عمله".