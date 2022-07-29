وأكد لافروف من طشقند التي يزورها لحضور اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، أن أوكرانيا لا تريد إدارة التفاوض، مضيفا: "نحن نعلم من يقود أوكرانيا".

وتطرق المسؤول الروسي إلى مسألة الاتصال مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن قائلا: "لا توجد أجندة لمواضيع النقاش مع بلينكن في الاتصال"، موضحا أنه "من المقرر أن يتم الاتصال قريبا".

وأضاف لافروف: "من المهم الاستماع إلى مقترحات بلينكن بشأن تصدير الحبوب الروسية".

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال لافروف: "الدولار لم يعد محل ثقة في التبادلات التجارية بالنسبة لنا".

واعتبر أن منظمة شنغهاي "تقف في وجه تأسيس عالم أحادي القطب"، مجددا التأكيد على الدعم الروسي لـ"مبدأ الصين الواحدة".

مكالمة مرتقبة

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد صرّح الأربعاء بأن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا بشأن سجينين أميركيين لديها، وإنه سيتحدث مع نظيره الروسي للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح بلينكن لصحفيين أن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للسجناء الأميركيين في روسيا، وبحث استئناف تصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية.

وبالنسبة لملف تصدير الحبوب، قال بلينكن إنه سيبحث مع لافروف في اتفاق روسي-أوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في إسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية.

وبيّن المسؤول الأميركي: "نأمل أن يتيح هذا الاتفاق استئناف شحن الحبوب الأوكرانية سريعا عبر البحر الأسود وأن تفي روسيا بتعهّدها السماح بعبور هذه السفن".