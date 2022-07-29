وحل الأمير محمد بن سلمان بفرنسا، يوم الخميس، فيما كان قد بدأ جولته الأوروبية من اليونان، يوم الثلاثاء الماضي.

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين في قصر الإليزيه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أقام الرئيس الفرنسي مأدبة عشاء تكريما لولي العهد الذي يزور البلاد.

وفي وقت سابق، ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الجولة جاءت "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان".

وأضاف البيان: "سيلتقي خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".