وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تم تسجيل ما يقرب من 6.2 مليون لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا حتى 26 يوليو. وتقدم ما يزيد عن نصف هذا العدد بطلبات للحصول على إقامة مؤقتة. وسجلت بولندا وحدها أكثر من 1.2 مليون أوكراني.

وواجهت خطتا بريطانيا انتقادات في البداية لأنهما تطبقان إجراءات بيروقراطية شديدة مما يترك بعض اللاجئين في أوضاع معلقة لأسابيع. وتتعلق الخطة الأولى بأولئك الذين لديهم عائلات بالفعل في بريطانيا فيما تسمح الخطة الثانية للبريطانيين بتوفير إقامة للفارين من الحرب.

ونقلت رويترز عن الحكومة البريطانية إن العملية أصبحت الآن رقمية بالكامل وتهدف إلى النظر في الطلبات في غضون 48 ساعة. كما ستسمح حاليا لمن دون سن 18عاما بالتقدم بطلب للقدوم إلى بريطانيا بدون ذويهم أو مرافق إذا حصلوا على موافقة والديهم على ذلك.

وأظهرت الأرقام الحكومية أن عدد الطلبات التي تلقتها بريطانيا بموجب خطتيها لمنحتأشيرات لأوكرانيين بلغ 198200 حتى 26 يوليو، وبلغ إجمالي عدد التأشيرات التي مُنحت 166200 من بينهم 104آلاف وصلوا إلى بريطانيا حتى 25 يوليو.

وتعطي بريطانيا أولوية لمنح تأشيرات للأوكرانيين مما أدى إلى تعطيل منح تأشيرات العمل والدراسة للعديد من المتقدمين من دول أخرى.