وهز الزلزال مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8:43 صباحا بالتوقيت المحلي (00:43 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحذرت وكالة الزلازل المحلية في الفلبين من أنها تتوقع حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية الشديدة.

وكان المرصد الأميركي قد قال في البداية إن قوة الزلزال الذي سجل يوم الأربعاء بلغت 6.8 درجات.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهذه الأخيرة تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.