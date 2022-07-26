وأضافت الوكالة أنه شوهدت النيران، التي بلغ ارتفاعها عشرات الأمتار في منطقة المستودع المحترق، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات حتى الآن بسبب الحريق.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من تقرير تاس.

وأفاد المركز المشترك لتنسيق ومراقبة وقف إطلاق النار في دونيتسك أن منطقة مستودع النفط تعرض للقصف بـ3 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم،

وأشار المركز إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق 15 صاروخا من نوع غراد و12 قذيفة من عيار 152 ملم على أحياء مختلفة من دونيتسك.

يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وتسعى روسيا إلى "تحرير" إقليم دونباس، الذي يضم مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد واعترفت بهما روسيا وسوريا وكوريا الشمالية.