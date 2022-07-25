وأبلغ كويكي الصحفيين أن المصاب الذي رصد في العاصمة رجل في الثلاثينيات، عاد في الآونة الأخيرة من أوروبا، وهو في المستشفى حاليا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة في إفادة إعلامية منفصلة، إنه يعاني طفحا جلديا وحمى وصداعا وإرهاقا. لكن حالته مستقرة في الوقت الحالي".

وأضاف المسؤول أن المريض سافر إلى أوروبا أواخر الشهر الماضي، وكان على اتصال بشخص تأكد لاحقا أنه مصاب بجدري القرود، قبل أن يعود إلى اليابان في منتصف يوليو.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت السبت أن الانتشار السريع لمرض جدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وسجلت منذ بداية العام أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود، فيما يزيد على 75 دولة، و5 وفيات في إفريقيا.

وينتشر الفيروس عن طريق المخالطة الوثيقة، وغالبا ما يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا، إضافة إلى تقرحات جلدية.