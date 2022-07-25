وقالت الوزارة إن القوات البحرية الروسية دمرت قاعدة تحتوي بالذخيرة الأميركية لمنصات "هيمارس" متعددة الصواريخ ومدافع الهاوتزر "أم-777" بصواريخ كروز في منطقة خميلنيتسكي بواسطة أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى موجهة من البحر.

وأضافت الوزارة: "في مياه مصب نهر دنيبر، جرت محاولة للتقدم والنزول من زوارق الإنزال عالية السرعة التابعة لمجموعة التخريب الأوكرانية إلى أراضي منطقة خيرسون. ونتيجة لأضرار النيران، تم إنزال زورقين تابعين للبحرية الأوكرانية مع وجود مخربين على متنها"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الروسي.

وتابعت الوزارة "كجزء من القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير 4 فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة في المناطق السكنية أوسبينكوفا وماركوفو ومينكوفكا وسيمينوفكا".

كما دمرت منظومتين من مدافع الهاوتزر من طراز دي-20، و3 فصائل من قذائف المدفعية ذاتية الدفع من نوع Gvozdika، بالإضافة إلى 8 فصائل أوكرانية من مدافع دي-30.

وأضافت الوزارة أنه "تم تدمير 4 مستودعات لأسلحة وذخائر الصواريخ والمدفعية في مناطق ليوبيموفكا ومنطقة دنيبروبتروفسك وستيبني ومنطقة زابوروجيه وأرتيميفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى رادار للإضاءة والتوجيه لمضادات الطائرات "أس-300" نظام صاروخي قرب مستوطنة نكريمينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت المدفعية الروسية والمقاتلات الروسية من تدمير 4 مستودعات ترسانة للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام دفاع جوي من طراز إس-300، وزورقي إنزال أوكرانيين في مياه نهر دنيبر ليمان، بمن فيهما، إضافة إلى تصفية 100 متطرف ومرتزق أجنبي في اللواء 95 الأوكراني.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مسيرة أوكرانية، واعترضت 6 قذائف من نظام الإطلاق الصاروخي أورغان.