ونقلت رويترز عن السلطات المحلية إن الحريق الذي شب في غابات أشجار البلوط لم تتم السيطرة عليه بأي درجة، ويهدد بتدمير نحو ألفي منزل وجرى إجلاء ثلاثة آلاف من منازلهم بالفعل يوم السبت. وبحلول صباح الأحد ذكرت تقارير في وسائل الإعلام أن أوامر الإجلاء صدرت لستة آلاف من السكان.

وتحقق إدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق في سبب الحريق الذي اندلع يوم الجمعة وأتى على نحو 14281 فدانا من الغابات.

وأعلن جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا بسبب الحريق مما يتيح للولاية الحصول على أموال وموارد من الحكومة. الاتحادية لمكافحة الحرائق.