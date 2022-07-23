ونقلت رويترز عن مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بإقليم هرمزغان قوله للتلفزيون الإيراني الرسمي "لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزلزالين كانا بقوة 5.7 و5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين بلغت 5.5 درجة.

في أوائل يوليو الجاري، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 49 آخرون في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة بالقرب من مركز زلزال هرمزجان