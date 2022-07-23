وذكرت الوزارة أن القوات الروسية تستخدم نيران المدفعية على طول نهر إنجوليتس، أحد روافد نهر دنيبرو، مضيفة أن خطوط إمداد القوات الروسية غربي النهر معرضة بشكل متزايد للخطر".

ولفتت إلى أن الضربات الأوكرانية الإضافية تسببت في مزيد من الأضرار لجسر أنتونيفسكي الرئيسي، على الرغم من أن روسيا أجرت إصلاحات مؤقتة عليه، وفقما نقلت "رويترز".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، قوله إن "المختصين الأميركيين هم من يشرفون على قصف منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، باستخدام منظومة هيمارس الصاروخية الأميركية".

ونفذت القوات الأوكرانية عدة هجمات على سد محطة الطاقة الكهرومائية في نوفايا كاخوفكا وجسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون.

وتعرض جزء من الجسر لأضرار بالغة، وتم حظر حركة الشاحنات عليه وتوجيهها إلى نوفايا كاخوفكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 4 راجمات صواريخ "هيمارس" الأميركية، التي نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في الفترة بين 5 و20 يوليو الجاري.

ويأتي البيان الروسي هذا بشأن راجمات الصواريخ هيمارس بعد 24 ساعة على تصريحات أميركية نفت تدمير مثل هذه الراجمات في أوكرانيا.

ونفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي الجنرال مارك ميلي، الخميس، تدمير روسيا لأي من منظومات صواريخ "هيمارس" في أوكرانيا.

ونقلت صحف غربية عن ميلي قوله: "حتى الآن، روسيا لم تنجح في تدمير أي من منظومات صواريخ هيمارس في أوكرانيا"، مضيفا أن "القوات الأوكرانية تستخدم هيمارس والمنظومات المماثلة بشكل فعال".

من جانبه، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن القوات المسلحة الروسية عاجزة عن تدمير منظومات هيمارس حتى ولو جرى استهدافها بصواريخ إس-400".