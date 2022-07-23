وقال سوناك في مقابلة مع الصحيفة إنه يعتقد أن بريطانيا تواجه حالة طوارئ وطنية على خمس جبهات، من بينها الاقتصاد والصحة والهجرة.

من جهتها، وعدت ليز تراس المرشحة الأخرى لخلافة جونسون وتولي رئاسة الحكومة البريطانية بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية التي لا تزال سارية في بريطانيا بحلول عام 2023 إذا فازت في السباق على زعامة حزب المحافظين.

وتتقدم وزيرة الخارجية تراس على سوناك في السباق للفوز بأصوات أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف والذين سيصوتون لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

ووعدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية في لوائح النظام الأساسي. كانت تراس قد دافعت عن "البقاء" في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 ولكن يُنظر إليها الآن على أنها وريثة موقف جونسون مؤيدة البريكست.