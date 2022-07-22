وأوردت قناة "إن تي في" التركية الخاصة أن ثلاثة إيرانيين أوقفوا في 14 يوليو في إطار الشقّ الثاني من عملية تهدف إلى إحباط هجمات ضد إسرائيليين في تركيا.

ووُضع الموقوفون الثلاثة قيد الحجز الخميس، مما يرفع إلى سبعة عدد المواطنين الإيرانيين الملاحقين قضائيا على خلفية الوقائع نفسها منذ أواخر يونيو، بحسب القناة.

وكانت الدولة الإسرائيلية قد دعت في منتصف يونيو مواطنيها إلى مغادرة تركيا فورًا بسبب "خطر حقيقي وفوري" بتعرّضهم لهجمات إيرانية.

لكنّها عادت وأعلنت أواخر الشهر الفائت أنها خفّضت مستوى التهديد لمواطنيها في إسطنبول.

وقال يائير لبيد، الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية الإسرائيلية من أنقرة حيث التقى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو: "تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الدبلوماسي والأمني بين إسرائيل وتركيا".