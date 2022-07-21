وكتب بايدن على حسابه الرسمي على تويتر "أيها المواطنون، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم. اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي وأبناء عمي في سكرانتون لإبداء أسفي على عدم حضور مناسبة اليوم".

وأعلن البيت الأبيض، إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها يعاني من "أعراض خفيفة".

وقالت الناطقة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن بايدن يعاني من "أعراض خفيفة وبدأ في تناول عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات".

وأضافت أن بايدن "سيعزل نفسه في البيت الأبيض، وسيواصل القيام بمهام منصبه بشكل كامل خلال تلك الفترة".

وتابعت: "كان الرئيس على اتصال بموظفي البيت الأبيض عبر الهاتف هذا الصباح، وسيشارك في اجتماعات مخطط لها في البيت الأبيض هذا الصباح عبر الهاتف وتطبيق زوم".

وذكر البيت الأبيض أن "فحوصات السيدة الأولى جيل بايدن سلبية".

يشار إلى أن بايدن (79 عاما) تلقى التطعيم بالكامل: جرعتان من لقاح فايزر قبل تولي منصبه، وأولى جرعة معززة في سبتمبر، ثم جرعة ثانية في مارس الماضي.