وقال الموقع الإلكتروني لمحكمة باسماني الجزئية في موسكو، إن الوزارة أقامت الدعوى يوم 15 يوليو، وإن نظرها سيبدأ يوم 28 يوليو. ولم يذكر سبب لإقامة الدعوى.

تأتي هذه الخطوة ضد الوكالة اليهودية، التي تتخذ من القدس مقرا لها، كما أنها أكبر منظمة يهودية غير ربحية في العالم، عقب انتقاد إسرائيل لحرب روسيا في أوكرانيا.

واتهم يائير لابيد، عندما كان في منصب وزير خارجية إسرائيل، روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، في أبريل الماضي.

وقال نخمان شاي وزير شؤون الشتات ردا على التقارير التي تناولت إقامة الدعوى: "لن يتم احتجاز اليهود رهائن بسبب الحرب في أوكرانيا. محاولة عقاب الوكالة اليهودية بسبب موقف إسرائيل من الحرب مؤسفة وعدائية".

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في الخامس من يوليو أن السلطات الروسية تشتبه بأن الوكالة اليهودية تجمع معلومات بطريق غير قانونية عن المواطنين الروس، في حين تربط هذا التحرك بالتوتر بين إسرائيل وروسيا بسبب أوكرانيا.

وهاجر نحو 7000 يهودي من روسيا إلى إسرائيل في العام الماضي بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية.