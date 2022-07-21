وكان رجال الإطفاء الإسبان يتعاملون مع تسعة حرائق، قيل إن اثنين منهم يشكلان خطورة بشكل خاص في شمال غرب غاليسيا (جليقية).

وبدأ نحو 11 ألف شخص تم إجلاؤهم بسبب الحرائق في إسبانيا العودة إلى ديارهم، وأعيد فتح طريق سريع رئيسي في مقاطعة زامورا (سَمُورة) الشمالية الغربية بعد يومين.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة فوق 40 درجة مئوية، والجفاف إلى تفاقم حرائق الغابات في إسبانيا هذا العام. وكان من المتوقع أن تكون أعلى درجة حرارة يوم الخميس في إسبانيا هي 32 درجة مئوية.

في فرنسا، بعد أكثر من أسبوع من مكافحة ألسنة اللهب الشرسة على مدار الساعة من قبل أكثر من 2000 رجل إطفاء وما يصل إلى 10 طائرات لإسقاط المياه، كان رجال الاطفاء ينتصرون ببطء على حريقين رئيسيين في غابات الصنوبر الجافة في جنوب غرب فرنسا.

وقالت خدمة الإطفاء في منطقة غيروند إنه تم احتواء النيران، التي أدت لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

رغم استمرار مكافحة النقاط الساخنة التي يمكن أن تشعل الحرائق، قالت خدمة الإطفاء إنها تتوقع أن تخمد النيران وتهدئ الحرائق في غضون أيام.

وقال مسؤولون إنهم سيكونون على الأرجح قادرين على إعلان إخماد الحرائق بالكامل في غضون أسابيع.