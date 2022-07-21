وقال مدير الـ"سي آي إيه" وليام بيرنز إن عدد القتلى الروس في حرب أوكرانيا يقدر بنحو 15 ألفا، وعدد المصابين 3 أمثاله، أي حوالي 45 ألف عسكري.

وأضاف بيرنز في منتدى آسبن الأمني في كولورادو بالولايات المتحدة، أن كييف هي الأخرى "تكبدت خسائر بشرية كبيرة".

وأوضح: "أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأميركية ستكون رقما قريبا من 15 ألف قتيل من القوات الروسية وربما 3 أمثال ذلك من المصابين. لذا فإنه قدر كبير من الخسائر".

وتابع المسؤول الأميركي: "والأوكرانيون عانوا أيضا، ربما أقل من ذلك بقليل. لكن كما تعلمون الخسائر البشرية كبيرة".