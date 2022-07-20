ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن لافروف قوله: "الأهداف الجغرافية للعمليات الخاصة في أوكرانيا تغيرت من لوهانسك ودونيتسك إلى مناطق أخرى".

وأضاف: "الأمر يتعلق أيضا بمنطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيا وعدد من المناطق الأخرى.. هذه العملية مستمرة وستستمر".

وأشار وزير الخارجية الروسية: "إذا سلّم الغرب أسلحة طويلة المدى لكييف فسنطوّر أهدافنا الجغرافية في أوكرانيا إلى مناطق أوسع".

وتابع: "لأننا لا نستطيع أن نسمح للجزء الأوكراني الذي سيسيطر عليه زيلينسكي أو أي شخص يحل محله أن تكون لديه أسلحة من شأنها أن تشكل تهديدا مباشرا على أراضينا وأراضي تلك الجمهوريات التي أعلنت استقلالها".

وقبل أيام، أمرت روسيا كافة قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية بتصعيد وتيرة عملياتها لمنع هجمات أوكرانية "وشيكة" على الجنوب وبقية المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية، فيما قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها.

وعلى مدى 5 أشهر، مرت الحرب الروسية الأوكرانية بمرحلتين، تمثلت الأولى في محاولة موسكو السيطرة على العاصمة كييف وبعض مدن الشمال غير أنها لم تفلح في ذلك، ومن ثم كانت المرحلة الثانية التي ركزت خلالها جهودها على الشرق وحققت فيها نجاحات كبيرة.