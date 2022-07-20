وقال بيسكوف: "في المستقبل القريب، لنقل في الخريف، هناك عدة زيارات (لبوتن) يجري التخطيط لها ووضعها على الأجندة".

ولم يذكر بيسكوف الدول التي سيزورها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب ما نقلت وكالة "تس" الروسية للأنباء.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب قمة طهران، الثلاثاء، التي شارك فيها بوتن إلى جانب نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.

وهذه هي جولة بوتن الثانية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وكانت الجولة الأولى للرئيس الروسي قد شملت دولتين في آسيا الوسطى هما طاجكستان وتركمانستان نهاية يونيو الماضي.