ورصد فيديو لصحفي قرر الدخول في شارع محاط بالغابات، في مدينة أفييرو، المشاهد المرعبة لالتهام الحرائق للأشجار والمناطق الشاسعة.

وقال الصحفي في فيديو مثير نشرته فرانس برس: " هناك شعلات نارية على الطرفين.. يجب أن أغلق النافذة، الجو حار جدا هنا".

وأضاف بينما كان يلهث بوضوح: " هذا المشهد لم أتصوره أبدا، عندما بدأت بتصوير هذا الفيديو".

ووفقا لموقع "آر تي إل"، فأن الصحفي البرتغالي الشجاع هو روي توكايانا، الذي قرر القيادة بسيارته على طريق "أيه 1" السريع نحو مدينة أفييرو الشمالية، ولكنه أكد أنه لم يتوقع أن يرى تلك المشاهد عندما قرر الذهاب.

ولحسن حظه استطاع الخروج من "كرة اللهب" إلى بر الأمان بعيدا عن الحرائق المستعرة.

حرائق تلتهم أوروبا

واندلعت سلسلة من حرائق الغابات في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك في دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وإسبانيا، مع ارتفاع درجات الحرارة.

واستعرت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا، اليوم السبت، حيث التهمت النيران نحو 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند ارتفاعا من 73 كيلومتر مربع أمس الجمعة.

وقالت السلطات في إقليمي نوفيل-آكيتين وجيروند، في بيان، إنه تم إجلاء أكثر من 12200 شخص من المنطقة المتضررة بحلول صباح السبت، فيما يحاول أكثر من ألف من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.

وفي البرتغال، يكافح نحو 1500 عنصر من رجال الإطفاء لإخماد عدة حرائق غابات اندلعت في البلاد وصل عددها لـأكثر من 200 حريقا، ويأتي ذلك على وقع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لنحو 42 درجة مئوية.

وفي إسبانيا، أدى أخطر حريق إلى تدمير ما لا يقل عن 4000 هكتار في منطقة جبلية تمتد عبر منطقتي إستريمادورا وقشتالة وليون بالقرب من البرتغال.