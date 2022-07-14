وقالت زاخاروفا: "استخدمت أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة (هيمارس)، استلمتها من الولايات المتحدة، التي لم تكتف بتوفير المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، بل قامت أيضا بإعارة مدربين سرا ساعدوا ممثلي نظام كييف في العمل على الاستهداف بشكل صحيح".

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، إرسال أسلحة عسكرية متطورة إضافية إلى أوكرانيا تشمل قاذفات صواريخ وقذائف دقيقة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن المساعدة البالغة قيمتها 400 مليون دولار أميركي تشمل 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس".

وسيحصل الجيش الأوكراني على ما مجموعه 12 راجمة "هيمارس"، وتتضمن حزمة المساعدات أيضا ألف قذيفة عيار 155 ميلي لقطع مدفعية قدمها حلفاء كييف الغربيون.

وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 6.9 مليارات دولار أميركي منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا بفبراير الماضي.

وبحسب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، فإن القوات الأوكرانية بحاجة إلى تدريب شامل ومدروس على أنظمة صواريخ "هيمارس" عالية الدقة التي تلح كييف في طلبها.

وأكد ميلي أن البنتاغون ينسق عن كثب مع الجيش الأوكراني لإعداد الفرق الخاصة بتشغيل "هيمارس"، وهي راجمة صاروخية متحركة يصل مداها الى 80 كيلومترا، وقادرة على إطلاق ذخيرة موجهة من عيار 227 ميلي بدقة عالية.