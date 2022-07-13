والتقت وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية مع مسؤولين من الأمم المتحدة في إسطنبول، الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود، وسط تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وتعد أوكرانيا أحد أكبر مصدري القمح والذرة وزيت عباد الشمس في العالم، لكن الحرب الروسية عرقلت الإنتاج وأوقفت الشحنات، وعرضت إمدادات الغذاء في العديد من الدول النامية، خاصة في إفريقيا، للخطر، وأسفرت عن رفع أسعار الغذاء عالميا أيضا.

وعرضت تركيا توفير ممرات آمنة في البحر الأسود، وعملت مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق. وقال مسؤولون أتراك إن الأمم المتحدة ستنشئ مركزا في إسطنبول لتنظيم خروج الشحنات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قبل المحادثات، إن صادرات الحبوب من موانئ بلاده "لن تستأنف دون ضمانات أمنية لمالكي السفن ومالكي الشحنات ولأوكرانيا كدولة مستقلة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف أن "أي اتفاق يحتاج لضمان أن روسيا ستحترم تلك الممرات، ولن تتسلل إلى الميناء وتهاجم الموانئ أو تهاجمها من الجو بصواريخها".