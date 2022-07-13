وطالب المتظاهرون ويكرم سينغه، في وقت سابق، بالتنحي على الفور، لكنه قال إنه سيغادر بمجرد تشكيل حكومة جديدة.

واحتل المتظاهرون مؤخرا عددا من المباني الحكومية، مطالبين كبار السياسيين بالتنحي.

وغادر الرئيس راجاباكسا وزوجته واثنان من حراسه الشخصيين البلاد على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية متجهين إلى مدينة ماليه، عاصمة جزر المالديف.

وقال مسؤول في مطار ماليه لوكالة "فرانس برس" إنّ الطائرة العسكرية وهي من طراز أنتونوف-32 هبطت في المطار آتية من كولومبو وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاماً وزوجته وحارس شخصي.

وأشار إلى أنّه فور نزولهم من الطائرة تمّ اصطحابهم، بحراسة الشرطة، إلى وجهة لم تُعرف في الحال.

وتعاني سريلانكا أزمة اقتصادية هي الأشد والأسوأ منذ سبعة عقود بعدما هبط احتياطي النقد إلى مستويات دنيا، فلم تعد البلاد قادرة على استيراد سلع أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء.