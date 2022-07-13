وقال عالم الفيروسات، ماثيو بينيكر: من السابق لأوانه استخلاص الكثير من الاستنتاجات، لكن يبدو أن معدلات انتقال العدوى تظهر تصاعداً، خاصة في الهند".

وسيستغرق الأمر أسابيع لفهم ما إذا كانت السلالة ستؤثر على زيادة انتشار الفيروس أم لا، حيث بدأت منظمة الصحة العالمية في تتبع المتغير لمراقبة كيفية تطوره.

وقالت عالمة الأوبئة، البروفيسور كاثرين بينيت، لصحيفة ديلي ميل: "كلما زاد عدد المتغيرات الفرعية التي لدينا، زاد خطر إعادة العدوى، فكل متغير جديد يحمل معه مايضعف مناعتنا".

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه وزير الصحة بالمملكة المتحدة، سيد كمال، هذا الأسبوع من أن قيود كورونا قد تعود إذا لزم الأمر، بسبب الزيادة الملحوظة في الإصابات.