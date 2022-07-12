ونقلت الوكالة عن فلاديمير ليونتييف رئيس الإدارة العسكرية المدنية، التي عينتها روسيا في كاخوفكا بمنطقة خيرسون قوله: "تأكد بالفعل مقتل 7 وإصابة حوالي 60".

وأضاف: "ما زال هناك الكثير من الناس تحت الأنقاض. يتم نقل الجرحى إلى المستشفى، لكن العديد من الناس محاصرون في شققهم ومنازلهم".

وقال التقرير إن الهجوم أدى أيضا إلى انفجار مستودعات للأسمدة في المنطقة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم دمرت مستودع ذخيرة في نوفا كاخوفكا.

وقال سيرهي براتشوك، المتحدث باسم إدارة أوديسا، على تيليغرام إن نوفا كاخوفكا فقدت الآن مستودع الذخيرة الخاص بها.