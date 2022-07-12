وقال سوليفان أيضا إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة، مشيرا إلى احتمال استخدامها هذا الشهر في حرب أوكرانيا.

وأوضح للصحفيين: "تشير معلوماتنا تشير إلى أن حكومة طهران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى مئات من المسيرات، بما فيها مسيرات يمكن تسليحها في وقت قصير".

وذكر سوليفان أن ذلك دليل على أن القصف الروسي لأوكرانيا الذي منحها مكاسب في شرق البلاد مؤخرا "جاء على حساب ترسانتها من الأسلحة".

وأشار سوليفان إلى أن إيران قدمت طائرات مسيرة مماثلة للحوثيين في اليمن.

ويأتي حديث سوليفان قبيل زيارة الرئيس جو بايدن للشرق الأوسط، حيث سيكون برنامج إيران النووي وأنشطتها في المنطقة قضية رئيسية في المباحثات.