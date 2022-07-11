وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان: "صباح الأحد، دارت معارك بين عناصر مفرزة بارسالوغو العسكرية ومجموعة إرهابية مسلحة هاجمت مقر المفرزة".

وأضاف البيان أنه "بموازاة الهجوم كانت مجموعة إرهابية أخرى تشن هجوما على مدنيين"، في المنطقة نفسها.

وبحسب البيان، فقد أسفر الهجوم عن مقتل 5 مدنيين من بينهم طفل، وإصابة 8 عسكريين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح الجيش في بيانه: "نفذت عمليات جوية وبرية لتعقب المهاجمين"، مشيرا إلى أن "ضربات جوية استهدفت مجموعات من المهاجمين كانت تحاول الانسحاب إلى قاعدة إرهابية في بانغميوغو قرب بارسالوغو".

وأكد البيان "تحييد عدد من الإرهابيين" من دون أن يحدد عددهم، كما أكد "تدمير القاعدة اللوجستية" التي كانوا يحاولون الانسحاب إليها.

وغالبا ما تقدم قوة برخان الفرنسية إسنادا جويا للعمليات التي ينفذها الجيش ضد المتشددين في بوركينا فاسو.

ومنذ 2015، يشهد البلد الإفريقي، لا سيما مناطقه الشمالية والشرقية، هجمات متكررة تشنها حركات تابعة لتنظيمي القاعدة و"داعش"، خلفت آلاف القتلى وحوالى مليوني مهجر.

ويقع أكثر من 40 بالمئة من مساحة البلاد حاليا خارج سيطرة الدولة، بحسب بيانات رسمية.