وقال حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني بافلو كيريلنكو على تلغرام، إن عمليات الإنقاذ "مستمرة"، مضيفا: "تمكن المسعفون من إخراج قتلى و5 جرحى".

وأشار إلى أن "قرابة 30 شخصا لا يزالون تحت أنقاض" المبنى المكون من 4 طوابق، الذي استهدفه صاروخ روسي من طراز "أوراغان".

وأشار الحاكم إلى أن "رجال الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من التواصل مع شخصين تحت الأنقاض".

وأكدت وكالة فرانس برس تصريحات المسؤول، إذ نقلت عن مراسليها الذين وصلوا إلى المكان بعد الضربة، أنهم شاهدوا المبنى المنهار جزئيا وعمال الإنقاذ وجرافة تعمل على إزالة الركام من المنطقة.

وتعد منطقة دونيتسك ذات الأغلبية الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا، هدفا ذا أولوية لموسكو، التي أعلنت أنها سيطرت على منطقة لوغانسك، بعد انسحاب القوات الأوكرانية من مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك مؤخرا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، تدمير مستودعين للقوات الأوكرانية، يحتويان على مدافع "هاوتزر" أميركية الصنع، في دونيتسك.

وقُتل 591 مدنيا وأصيب 1548 آخرون حتى الآن في منطقة دونيتسك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، وفقًا لكيريلنكو.