وقالت الشرطة إن إطلاق النار في الحانة أدى إلى مقتل 14 شخصا ليل السبت الأحد.

وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة غاوتنغ إلياس ماويلا أن الشرطة تلقت اتصالا للتدخل قرابة الساعة 00:30 بعد منتصف الليل.

وقال ماويلا: "عندما وصلنا إلى المكان، كان هناك اثنا عشر قتيلا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ونُقل أحد عشر جريحا إلى المستشفى، توفي اثنان منهم في وقت لاحق، وفق معلومات أدلى بها ماويلا صباحا.

وتقع الحانة في حي أورلاندو في سويتو، أكبر مدينة صفيح في جوهانسبرغ، في جنوب غرب المدينة.

وبحسب الشرطة فإنها فتحت تحقيقا في التقارير التي تفيد بأن مجموعة من الرجال وصلت في حافلة صغيرة وفتحت النار على بعض الزبائن في الحانة، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".

وبيّن ماويلا أن التحقيق الأولي يشير "إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يستمتعون هنا في حانة مرخصة تعمل في غضون الساعات المناسبة. فجأة سمعوا بعض الطلقات النارية، وعندها حاول الناس الهروب من الحانة. ليس لدينا تفاصيل كاملة في الوقت الحالي عن الدافع ولماذا كانوا يستهدفون هؤلاء الأشخاص".

واختتم ضابط الشرطة حديثه قائلا: "يمكنكم رؤية أنه تم استخدام سلاح ناري من العيار الثقيل وأنه كان يطلق النار بشكل عشوائي. يمكنكم رؤية أن كل واحد من هؤلاء الأشخاص كان يكافح للخروج من الحانة".