وقال ضياء الله لانجوف مستشار رئيس وزراء إقليم بلوشستان لشؤون الكوارث والشؤون الداخلية إن 57 شخصا، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في الإقليم الواقع بجنوب البلاد، مضيفا أن ثمانية سدود انهارت بسبب الأمطار الغزيرة.

وتابع لانجوف أن مئات آخرين أصبحوا بلا مأوى بعد انهيار منازلهم تحت وطأة الأمطار والفيضانات، مشيرا إلى أن الأمطار الموسمية ما زالت مستمرة.

وفي إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، قال بيان رسمي إن شخصين أحدهما طفل في السادسة من عمره لقيا مصرعهما وأصيب أربعة آخرون عندما انهار منزلهم بسبب الأمطار.

وهطلت أمطار غزيرة على البلاد في الأيام القليلة الماضية مما تسبب في إغراق مساحات شاسعة من مدينة كراتشي، كبرى مدن باكستان، بالمياه.

وقالت البحرية الباكستانية إنها انضمت إلى الجهود لإجلاء المواطنين وتوصيل مستلزمات الإعاشة والمياه العذبة إلى السكان في بلوشستان.

وفي أفغانستان المجاورة، قال متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث يوم الجمعة إن 24 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات اجتاحت شرق وجنوب البلاد.

وفي عام 2010 شهدت باكستان أسوأ فيضانات في تاريخها، حيث تضرر نحو 20 مليون شخص وقدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بمليارات الدولارات فضلا عن تدمير مساحات شاسعة من المحاصيل بعد أن غمرت المياه نحو خمس مساحة البلاد.