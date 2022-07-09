وبحسب الوزارة، فقد وقع الهجوم في ضواحي مدينة غاو في مالي في الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة، في معسكر يستخدمه سائقو الشاحنات لأجل الراحة.

وقال سائقو شاحنات جزائريون، إن المهاجمين طالبوا بالمال، وبعد أن فشلوا في مسعاهم، قاموا باستخدام أسلحتهم النارية وهي من طراز "كلاشينكوف".

وأصيب ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين أحدهم في حالة خطرة، تم نقلهم إلى مستشفى غاو حيث تم الاعتناء بهم.

وغادر أحد سائقي الشاحنات المصابين المستشفى، فيما ظل آخران تحت إشراف طبي.